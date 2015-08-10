В І полугодии столичный аэропорт "Киев" достиг 10-миллионной доходности

При этом чистый доход аэропорта за І полугодие составляет 54 млн 616 тыс. грн, что на 21 млн 165 тыс. грн больше по сравнению с прошлогодними показателями.

«Количественные показатели предприятия – число рейсов и пассажиропоток - действительно заметно увеличились. Во втором полугодии зафиксировано положительную динамику роста пассажиропотока и количества рейсов за счет высокой сезонной туристической и деловой активности. Аэропорт активно ведет переговоры с новыми авиакомпаниями-партнерами по открытию новых рейсов и направлений», – сказал генеральный директор Международного аэропорта «Киев» Александр Нестеренко.

Как сообщал ранее городской голова Киева Виталий Кличко, подход к управлению столичными коммунальными предприятиями должен быть изменен. Коммунальные предприятия должны приносить городу прибыль, а не наносить ущерб. Все средства, которые коммунальные предприятия отчисляют в бюджет Киева, направляются на развитие города, в том числе на транспортную инфраструктуру. В этом году в Киеве выделено бюджетное финансирование на ремонт 500 межквартальных подъездов и придомовых территорий, ведутся дорожные работы на проспекте Победы, Южном мосту и тому подобное.

Задача, которую сегодня ставит перед собой столичная власть, – это сделать передвижения Киевом жителей и гостей города максимально комфортным, несмотря на имеющиеся финансовые трудности. Благодаря эффективной работе столичных предприятий Киев сделает еще один шаг в достижении этой цели.