Пожар в Чернобыльской зоне не привел к повышению уровня радиации в Киеве - ГСЧС

Повышение радиационного фона в Киеве и в Чернобыльской зоне в связи с пожаром не фиксируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Петр Коротинский на брифинге в Киеве.

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По его словам, повышение радиационного фона в Чернобыльской зоне не фиксируется. «В настоящее время радиационный фон в среднем составляет 24 микрорентген в час (норма там 50 микрорентген в час)», - сказал Коротинский.

Он добавил, что по Киеву радиационный фон составляет 12 микрорентген в час при норме в 30 микрорентген в час.