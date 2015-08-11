В Киеве в связи с ремонтом временно отменили несколько рейсов городской электрички

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

В частности, отменено курсирование таких городских электропоездов:

№7331 (Дарница - Киев-Петровка) - 11 августа,

№7428 (Киев-Петровка - Дарница) - с 11 до 15 августа,

№7426 (Киев-Петровка - Дарница) - с 12 до 15 августа.

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Как сообщал УНИАН ранее, «Киевпасстранс» воплощает в жизнь социальный проект «Социальное такси» по переоборудованию 4 единиц подвижного состава в транспорт социального назначения, который будет выполнять функции такси для людей с ограниченными физическими возможностями.