Кличко: В Киеве возобновили строительство нового канализационного коллектора

Муниципальные службы ликвидировали аварию на Главном городском самотечном канализационном коллекторе и восстановили водоснабжение жителям столицы. Однако это не уменьшает потребность Киева в новом коллекторе, а требует активизации действий по его строительству.

«Киеву срочно нужен новый коллектор. Работу старого удалось восстановить ценой неимоверных усилий городских служб. Ведь он находится в аварийном состоянии уже 16 лет», – отметил Киевский городской глава Виталий Кличко. По его словам, с момента признания коллектора аварийным – в 1999 году – его обновлению не уделялось должного внимания. А начатое строительство новой ветки коллектора было прекращено.

«Понимая, какую угрозу несет нынешний коллектор для экологии Киева, мы возобновили строительство новой ветки и нашли возможность выделить на это 40 млн грн. Но этих средств недостаточно. Работы нужно завершить как можно скорее, потому что восстановление коллектора после еще одной подобной аварии вряд ли будет возможным. Поэтому для продолжения работ по строительству второй нитки главного канализационного коллектора мы ожидаем выделения дополнительных средств от государства», – подчеркнул мэр.

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Как пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, при условии стабильного финансирования ввести новый коллектор в эксплуатацию можно будет уже в 2017 году. 40 миллионов гривен, которые в этом году выделила городская власть на продолжение строительства новой нитки коллектора, недостаточно – потребность в средствах для завершения работ, необходимых в текущем году, составляет 200 млн грн.

«Нам нужно еще 160 млн грн. Дополнительное финансирование может осуществляться за счет средств государственного фонда регионального развития через Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. И это нужно делать безотлагательно», – отметил Пантелеев.

Он проинформировал, что на ликвидацию аварийных случаев город также выделил уже свыше 25 млн грн. Чтобы устранить последствия аварии и восстановить водоснабжение почти трем районам столицы ремонтные, бригады работали в круглосуточном режиме.

Сейчас водоснабжение жителям восстановлено, а по состоянию коллектора осуществляется ежедневный мониторинг.

Справка. Главный городской самотечный канализационный коллектор длиной 9,2 км, диаметром 2,7 м был введен в эксплуатацию в конце 1970-х годов. В 1999 году объект по результатам обследования был признан аварийным и непригодным к эксплуатации. А в 2005 году первая нитка Главного городского канализационного коллектора в городе Киеве была внесена в Государственный реестр потенциально опасных объектов государственного значения. В таком техническом состоянии коллектор работает и до сих пор, обеспечивая отвод большей части сточных вод правобережной части Киева.