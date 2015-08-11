Адская жара в Киеве побила 84-летний рекорд

Предыдущий рекорд в этот день был установлен в 1931 году и держался 84 года, сообщили в Центральной геофизической обсерватории столицы.

"Метеорологи после 15 часов в понедельник 10 августа зафиксировали температуру +34,7 градуса, что превышает на 0,5 градусов предыдущее максимальное значение для этого дня, которое было зафиксировано в 1931 году. Кроме того было превышено и предыдущее историческое значение среднесуточной температуры, которое зафиксировано в 2010 году на 0,2 градуса. Среднесуточная температура составила +27,2 градусов", - сказано в сообщении.

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Как подчеркнули в ЦГО, это уже 11-й температурный рекорд с начала года, причем все они в сторону превышения предыдущих значений.

При этом в ЦГО предупредили, что в ближайшие дни стоит ждать новых температурных рекордов.