Часть киевлян будет получать уже заполненные платежки за тепло

Часть киевлян, которые предоставили «Киевэнерго» текущие показания своих счетчиков горячей воды и проживают в домах, которые обслуживают объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) или жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), начиная с августа будут получать уже заполненные платежные поручения для расчетов за отопление и горячее водоснабжение.

Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил коммерческий директор «Киевэнерго» Евгений Бушма.

«Уже в августе новую платежку получат свыше 80 тыс. жителей столицы, которых обслуживают ОСМД и ЖСК», - сказал Бушма.

При этом он добавил, что если потребитель будет не согласен с указанной в платежке суммой, то он сможет заполнить пустую строку и оплатить столько, сколько посчитает нужным.

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Кроме того, внедряемые «Киевэнерго» платежки будут отличаться от квитанций Главного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ) возможностью отдельного учета нескольких счетчиков горячей воды, а также учета показаний многотарифных счетчиков.

По словам Бушмы, после установки счетчиков тепловой энергии в каждом доме «Киевэнерго» планирует перевести всех жителей столицы на расчеты такого формата, тогда как сейчас это проводиться лишь для определенного сегмента жилищных комплексов.

Как сообщал УНИАН, в марте мэр Киева Виталий Кличко поставил перед "Киевэнерго" задачу установить счетчики тепла во всех домах столицы к следующему отопительному сезону. В середине апреля КГГА совместно с «Киевэнерго» приняла новую инвестиционную программу на 2015 год, согласно которой энергогенерирующая компания до конца года обязана установить домовые тепловые счетчики в 3 тыс. домов Киева.

По состоянию на август «Киевэнерго» установило порядка 1 тыс. домовых счетчиков тепла.