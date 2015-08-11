Руководящие должности в образовательной сфере Киева должны занимать только эффективные менеджеры - КГГА

В этот раз заявки на участие в конкурсе подали 38 претендентов на замещение должностей руководителей 18 школ и детсадов столицы, сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.

«Команда Виталия Кличко создает в Киеве принципиально новую систему образования. Мы не только строим и ремонтируем образовательные учреждения: школы и детские сады, но и заботимся о высоком уровне педагогического состава, ведь дети киевлян заслуживают лучших преподавателей и воспитателей. Именно поэтому мы уже второй раз проводим отбор кандидатов, чтобы ответственные руководящие должности в образовательной сфере города заняли высокопрофессиональные кадры и эффективные менеджеры», – сказала Старостенко.

Как отметила заместитель председателя КГГА, опыт Киева начали перенимать другие регионы Украины, в частности, Буковина: «Киев – город, с которого начинаются все реформы и нововведения. Мы неоднократно призывали наших коллег по всей стране внедрять образовательные инновации и предлагали помощь в реализации новых проектов».

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По ее словам, вторая волна конкурса будет проходить в три этапа.

11-12 августа 2015 года претенденты пройдут обучение и психологические тренинги в Киевском университете имени Бориса Гринченко, составят электронное тестирование, а также напишут мотивационные письма.

18-19 августа 2015 года кандидаты будут иметь возможность провести один день в том учреждении образования, где они хотят работать. К тому же, они должны самостоятельно определиться, как провести этот день в учебном заведении.

На третьем этапе все заявители представят собственные концепции развития учебных заведений комиссии, представителям районных администраций, педагогическим коллективам, родителям и общественности столицы.

По результатам проведенной работы комиссия предоставит рекомендации относительно выбранных кандидатур директору Департамента образования и науки, молодежи и спорта и председателям районных в городе Киеве государственных администраций для принятия решения о назначении на должность руководителя учебного заведения.

Напомним, по итогам первой волны конкурсного отбора, состоявшегося в июне 2015 года, конкурсная комиссия рекомендовала кандидатуры в 24 учебных заведения Киева. По состоянию на 11 августа 20 победителей конкурса уже назначены на должности руководителей. В общем, тогда подали 54 заявки на участие в отборе для замещения вакантных должностей директоров 31 учебного заведения.