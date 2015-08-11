Кличко: На замену и ремонт лифтов в Киеве выделили 60 миллионов гривень

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время посещения завода "Лифтовая компания Евроформат".

Это одно из предприятий, которое выиграло тендер на замену лифтового оборудования в Киеве по городской программе.

"Около 45% лифтов в Киеве подлежащих капитальному ремонту, модернизации и замене. Сейчас в Киеве действует 21,6 тысячи лифтов. В этом году планируется выполнить работы по замене, модернизации и капитального ремонта около 120 лифтов в жилых домах Киева. Мы в этом году выделили рекордную сумму из городского бюджета на замену и ремонт лифтов – более 60 миллионов гривен", – сообщил Виталий Кличко.

Сумма, выделена столичными властями в этом году на ремонт лифтового оборудования, – больше, чем за три предыдущих года вместе взятые: 2012 год – 0 гривень, 2013 год – 7 миллионов гривень, 2014 год (бюджет формировался в 2013 году) – 9,9 миллиона гривень.

Мэр отметил, что срок службы лифта – 25 лет, после окончания которого нужно выполнить экспертное обследование лифта, капитальный ремонт, замену или модернизацию оборудования.

Городская программа предусматривает выполнение экспертного обследования, капитальных ремонтов, замену основных элементов и техническую модернизацию лифтового парка. Это позволит поддерживать лифты в нормальном эксплуатационном режиме.

Виталий Кличко прошелся по цехам завода и заметил, что лифты "Евроформата" соответствуют всем стандартам качества.

"Эти лифты отвечают основным требованиям и соотношению цена/качество. К тому же мы поддерживаем предприятие, которое работает в Киеве, платит налоги, поддерживаем своих отечественных производителей", – подытожил глава КГГА.

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Лифты завода "Евроформат" прошли сертификацию Евросоюза и сегодня также поставляются в Польшу и Испанию.