Кличко: На замену и ремонт лифтов в Киеве выделили 60 миллионов гривень

19:55, 11 августа 2015
Киев
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В этом году столичная власть выделила рекордную сумму из городского бюджета на замену и ремонт лифтов – более 60 миллионов гривень.

Фото УНИАН

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время посещения завода "Лифтовая компания Евроформат".

Это одно из предприятий, которое выиграло тендер на замену лифтового оборудования в Киеве по городской программе.

"Около 45% лифтов в Киеве подлежащих капитальному ремонту, модернизации и замене. Сейчас в Киеве действует 21,6 тысячи лифтов. В этом году планируется выполнить работы по замене, модернизации и капитального ремонта около 120 лифтов в жилых домах Киева. Мы в этом году выделили рекордную сумму из городского бюджета на замену и ремонт лифтов – более 60 миллионов гривен", – сообщил Виталий Кличко.

Сумма, выделена столичными властями в этом году на ремонт лифтового оборудования, – больше, чем за три предыдущих года вместе взятые: 2012 год – 0 гривень, 2013 год – 7 миллионов гривень, 2014 год (бюджет формировался в 2013 году) – 9,9 миллиона гривень.

Мэр отметил, что срок службы лифта – 25 лет, после окончания которого нужно выполнить экспертное обследование лифта, капитальный ремонт, замену или модернизацию оборудования.

Городская программа предусматривает выполнение экспертного обследования, капитальных ремонтов, замену основных элементов и техническую модернизацию лифтового парка. Это позволит поддерживать лифты в нормальном эксплуатационном режиме.

Виталий Кличко прошелся по цехам завода и заметил, что лифты "Евроформата" соответствуют всем стандартам качества.

"Эти лифты отвечают основным требованиям и соотношению цена/качество. К тому же мы поддерживаем предприятие, которое работает в Киеве, платит налоги, поддерживаем своих отечественных производителей", – подытожил глава КГГА.

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Лифты завода "Евроформат" прошли сертификацию Евросоюза и сегодня также поставляются в Польшу и Испанию.

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