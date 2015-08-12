В Киеве до 22 августа из-за ремонта будет ограничено движение транспорта по Южному мосту

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, коммунальная корпорация «Киевавтодор» информирует участников дорожного движения о том, что с 11 до 22 августа в связи с капитальным ремонтом проезжей части на вантовом прогоновом строении Южного мостового перехода через Днепр движение автотранспорта с левого берега на правый на верхней стороне (в направлении Надднепрянского шоссе) будет осуществляться по крайней левой полосе.

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«Киевавтодор» рекомендует водителям выбирать движение через мост Патона и Железнодорожно-автомобильный мостовой переход.

Движение пешеходов на верхней стороне моста во время проведения работ запрещено.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве с 4 по 20 августа из-за ремонтных работ будет перекрыто движение пешеходов и велосипедистов по Южному мосту через Днепр.