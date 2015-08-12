Пешеходная Контрактовая площадь и одностороннее движение: каким хотят сделать Подол (фото)

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ближайшие годы территория Подола превратится в комфортную среду с приоритетностью пешеходного движения. Концепцией не предусматривается уменьшение количества маршрутов общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Полностью пешеходной планируют сделать Контрактовую площадь. Частично пешеходной будет улица Сагайдачного - от Контрактовой площади до улицы Андреевской, а от Андреевской до Почтовой площади улица сузится до двух полос движения и будет работать в одностороннем направлении.

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"С целью компенсации емкости паркомест, которые будут ликвидированы в пределах Контрактовой площади, концепцией предполагается увеличить количество мест для парковки на прилегающей уличной сети, за счет сужения профиля проезжей части", - добавили в департаменте.

На первом этапе изменения коснутся только территории заповедника "Древний Киев" до улицы Ярославской. "Почти все улицы станут односторонними. Кроме того, пешеходы получат приоритет благодаря повышению уровня пешеходных переходов до уровня тротуара", - сообщили в департаменте.