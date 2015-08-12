Чистый доход "Житлоинвестбуд-УКБ" в І полугодии 2015 года вырос вдвое

Чистая прибыль предприятия за этот период составляет 16 млн 605 тыс. грн, что на 3 млн 397 тыс. грн больше по сравнению с І полугодием 2014 года.

«Наше предприятие уже не первый год входит в тройку коммунальных предприятий с самыми высокими отчислениями в бюджет города, помогает столице развиваться и создает рабочие места», – отметил руководитель коммунального предприятия Вячеслав Непоп.

«Житлоинвестбуд-УКБ» активно работает над развитием социальной сферы города. Ранее мэр Киева Виталий Кличко инициировал восстановление и расширение сети социальных объектов города. Коммунальное предприятие обеспечивает строительство и реконструкцию кинотеатра «Октябрь», школ и детсадов, веломаршруты Троещина-Европейская площадь. Этих объектов может стать больше в несколько раз, если коммунальные предприятия города, в том числе «Житлоинвестбуд-УКБ», будут работать эффективно и осуществлять полноценные отчисления в столичный бюджет.

По словам мэра, Киев впервые за долгие годы имеет социально-ориентированный бюджет. Так будет и впредь, ведь социальная защищенность, комфорт и интересы киевлян – приоритет в работе городской власти.