Чистый доход "Житлоинвестбуд-УКБ" в І полугодии 2015 года вырос вдвое
В первой половине текущего года коммунальное предприятие «Житлоинвестбуд-УКБ» получило чистый доход от реализации продукции вдвое больше соответствующего показателя 2014 года – 311 млн 484 тыс. грн против 164 млн 657 тыс. грн.
Чистая прибыль предприятия за этот период составляет 16 млн 605 тыс. грн, что на 3 млн 397 тыс. грн больше по сравнению с І полугодием 2014 года.
«Наше предприятие уже не первый год входит в тройку коммунальных предприятий с самыми высокими отчислениями в бюджет города, помогает столице развиваться и создает рабочие места», – отметил руководитель коммунального предприятия Вячеслав Непоп.
«Житлоинвестбуд-УКБ» активно работает над развитием социальной сферы города. Ранее мэр Киева Виталий Кличко инициировал восстановление и расширение сети социальных объектов города. Коммунальное предприятие обеспечивает строительство и реконструкцию кинотеатра «Октябрь», школ и детсадов, веломаршруты Троещина-Европейская площадь. Этих объектов может стать больше в несколько раз, если коммунальные предприятия города, в том числе «Житлоинвестбуд-УКБ», будут работать эффективно и осуществлять полноценные отчисления в столичный бюджет.
По словам мэра, Киев впервые за долгие годы имеет социально-ориентированный бюджет. Так будет и впредь, ведь социальная защищенность, комфорт и интересы киевлян – приоритет в работе городской власти.