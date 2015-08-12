Дарницкая ТЭЦ обеспечена углем на отопительный сезон, перебоев с теплом в домах киевлян не будет - Кличко

Дарницкая ТЭЦ к отопительному сезону в столице готова. У теплоснабжающего предприятия уже есть запасы угля на полтора зимних месяца и гарантированные контракты на поставку энергоносителей, что полностью обеспечит ТЭЦ топливом на весь отопительный сезон 2015-2016 годов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки готовности Дарницкой ТЭЦ к отопительному сезону.

"Мы находимся на Дарницкой ТЭЦ, которая обеспечивает теплом более 320 тыс. жителей города - это около 1200 домов. В рамках сегодняшней инспекции мы обсудили с руководством ТЭЦ готовность к новому отопительному сезону. Сегодня активно дискутируется вопрос, в том числе и в Кабинете министров, - хватит ли нам запасов угля на новый отопительный сезон? Этот вопрос я задал директору Дарницкой ТЭЦ. Его ответ: на сегодня запасов угля достаточно на 1,5 месяца отопительного сезона зимой. Закупка угля продолжается. По тем контрактам, которые на сегодня уже подписаны, поставка угля будет осуществляться постоянно. Угля на отопительный сезон на Дарницкой ТЭЦ будет достаточно. Перебоев с теплом в домах киевлян не будет", - подчеркнул мэр.

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Он отметил, что городская власть готовится к новому отопительному сезону 2015-2016. И отметил, что подготовленными должны быть все домовые системы и сети. Мэр рассказал, что уже обследовано 75% домов, на которые будут составлены акты готовности жилых домов к отопительному сезону.

"Я уверен, что к началу отопительного сезона мы доведем этот показатель до 100% готовности. Будем проверять готовность других теплоснабжающих предприятий города, чтобы у нас потом не возникали форс-мажоры зимой", - отметил Кличко.