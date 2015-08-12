Ситуация с подготовкой теплосетей Киева к зиме является критической – эксперты

Об этом заявил президент ассоциации «Укртеплокоммунэнерго» Арсен Блащук на пресс-конференции в среду.

«На сегодняшний день ситуацию с подготовкой наших коммунальных предприятий к прохождению отопительного сезона можно назвать критической. Основная проблема – это износ сетей. Около 70% тепловых сетей находятся в аварийном состоянии», – сказал Блащук.

При этом он отметил, что наличие достаточного количества газа в хранилищах не означает, что Украина сможет успешно пройти отопительный сезон. «Для того чтобы пройти отопительный сезон, необходимо хотя бы немного отремонтировать тепловые сети», – сказал Блащук.

Эксперт также отметил существенные проблемы с финансированием коммунальных предприятий. «Из-за недостатка финансирования работники некоторых коммунальных предприятий в регионах на протяжении трех месяцев не получают зарплату, из-за этого много предприятий работает по четыре дня в неделю. Средств, даже на латание труб, нет», - заявил Блащук.

При этом он напомнил, что, согласно нормативам, тепловые сети должны ремонтироваться раз в 20 лет, но этого не происходило ни в одном городе.

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Как отметил также присутствовавший на пресс-конференции технический директор «Киевэнерго» Григорий Саенко, из 2,6 тыс. тепловых сетей столицы, которые находятся на балансе компании, более 60% действительно изношены, и сейчас «Киевэнерго» проводит аудит и реконструкцию самых проблемных участков теплосетей столицы.

Также Саенко рассказал, что для обеспечения надлежащего теплоснабжения в осенне-зимний период компания в межотопительный сезон проводит гидравлические испытания и реконструкцию теплосетей, для чего приходится отключать горячую воду. Но в таких случаях «Киевэнерго» совместно с Киевской городской государственной администрацией согласовывает график отключений и принимает меры по информированию жильцов.

Как сообщал УНАИН, 6 августа на главном городском самотечном канализационном коллекторе произошла крупная авария из-за наличия там старых ржавых труб. Вследствие этого жители Оболонского, Подольского и Шевченковского районов Киева почти двое суток оставались без воды.

Ранее заместитель главы Минрегионстроя Эдуард Кругляк заявил, что плановые показатели подготовки сферы жилищно-коммунального хозяйства Украины к работе в осенне-зимний период выполнены на 60-65%. По его словам, этот показатель сформирован по результатам анализа деятельности предприятий теплоэнергетического комплекса, жилищного фонда, субъектов водопроводного и канализационного хозяйства.