В Киеве неизвестные в балаклавах похитили прохожего

Как сообщает пресс-служба МВД, сегодня в 13.04 в дежурную часть Голосеевского райуправления милиции Киева по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на Московской площади неизвестные люди в балаклавах бросили мужчину в багажник автомобиля и поехали в направлении ВДНХ. Номерных знаков на автомобиле не было.

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Правоохранителей были ориентированы на розыск автомобиля и установление обстоятельств уголовного правонарушения. В Киеве ввели план "Перехват".

Подозреваемые в похищении человека задержаны. Их автомобиль находится в районном управлении, потерпевший дает показания работникам милиции.

Сведения о данном событии внесены в Единый учет заявлений и сообщений граждан Голосеевского райуправления внутренних дел столицы.