Депутат Столар опроверг свое назначение начальником штаба БПП в Киеве

20:37, 12 августа 2015
Киев
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Депутат Киевсовета Вадим Столар опроверг информацию о его назначении на должность руководителя столичного избирательного штаба партии Блок Петра Порошенко.

Вадим Столар / Фото УНИАН

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"О моем так называемом “назначении”, хочу сказать, что эта информация не соответствует действительности! Интересно, что всего-навсего “слух” может вызвать такой резонанс. На данный момент я не являюсь членом ни одной партии и даже не претендую на какие-то большие должности”, - написал Столар.

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Он также заявил, что все его внимание сконцентрировано на 31 округе (по нарезке 2014 года) и он возглавляет свой собственный избирательный штаб на Оболони. 

Напомним, ранее в СМИ была опубликована информация о том, что беспартийный депутат Киевсовета Вадим Столар был назначен на должность руководителя избирательного штаба партии Блок Петра Порошенко в Киеве.

О моем так называемом “назначении”, хочу сказать, что эта информация не соответствует действительности! Интересно, что в...

Posted by Вадим Столар on 12 августа 2015 г.
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