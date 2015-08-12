Депутат Столар опроверг свое назначение начальником штаба БПП в Киеве
Депутат Киевсовета Вадим Столар опроверг информацию о его назначении на должность руководителя столичного избирательного штаба партии Блок Петра Порошенко.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"О моем так называемом “назначении”, хочу сказать, что эта информация не соответствует действительности! Интересно, что всего-навсего “слух” может вызвать такой резонанс. На данный момент я не являюсь членом ни одной партии и даже не претендую на какие-то большие должности”, - написал Столар.
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Он также заявил, что все его внимание сконцентрировано на 31 округе (по нарезке 2014 года) и он возглавляет свой собственный избирательный штаб на Оболони.
Напомним, ранее в СМИ была опубликована информация о том, что беспартийный депутат Киевсовета Вадим Столар был назначен на должность руководителя избирательного штаба партии Блок Петра Порошенко в Киеве.
О моем так называемом “назначении”, хочу сказать, что эта информация не соответствует действительности! Интересно, что в...Posted by Вадим Столар on 12 августа 2015 г.