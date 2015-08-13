Кличко: Строительство на проспекте 40-летия Октября остановят до решения конфликтной ситуации

Киевский городской глава Виталий Кличко вместе с заместителем председателя КГГА Павлом Рябикиным и начальником киевской милиции Александром Терещуком встретились с инициативной группой жителей, протестующих против застройки на проспекте 40-летия Октября.

Городской глава подчеркнул, что все спорные ситуации должны решаться исключительно мирным и законным путем. Кроме того, Виталий Кличко призвал не перекрывать улицы, а обращаться непосредственно к депутатам Киеврады и столичной власти. «Мы должны решать вопрос исключительно правовым путем. Я готов встречаться и общаться, чтобы не допустить конфликтной ситуации», – подчеркнул глава КГГА.

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Виталий Кличко поручил Александру Терещуку оперативно и прозрачно провести расследование избиения жителей и журналистов на месте застройки в Голосеевском районе и привлечь виновных к ответственности.

«Милиция должна навести порядок и привлечь к ответственности виновных в применении силы. Мне показывали фото избитых людей, и задача милиции – выявить и наказать виновных в этом преступлении», – отметил мэр.

Во время встречи стороны договорились, что строительство будет остановлено до разрешения конфликтной ситуации.

«Только после того, как будет найден компромисс и защищены интересы общества, можно будет говорить о каком-то строительстве. Этот конфликт мы можем решить только за столом переговоров», - подчеркнул Кличко.

Кроме того, участники договорились в ближайшие дни провести еще одну встречу, где застройщик должен предоставить все разрешительные документы.