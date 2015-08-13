Киевские ЖЭКи будут убирать дома по актам, о которых жители даже не слышали

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О введение практики подписания актов уборки заявили в КГГА, отметив, что заработала эта система еще с июня.

"Мы ввели практику подписания актов уборки еще в июне текущего года. Акт уборки для жэковца может стать и премией, и причиной увольнения", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам столичная власть проводит проверку деятельности уборщиков и соблюдение правил, заложенных в акт, и призывает киевлян самостоятельно контролировать выполнение обязанностей Жэков.

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В то же время, как пишет «Украинская правда», многие жители столицы даже не слышали про эти нововведения.

"Не слышала про акты. Это у нас такое введено? Возможно где-то такое работает. Но ни к нам сюда (Харьковское шоссе), ни к родителям на Березняках ни разу с актом не подходили. Я же в декрете, поэтому всегда дома. Думаю, если бы ходили с таким документом, то я бы услышала", - рассказала киевлянка Виктория.

Справка: актами устанавливается график дежурств и работ по уборке дома и двора. Жэки должны ежедневно подметать двор и подъезды, чистить мусорные баки, ухаживать за зеленой зоной.

Также ежедневно должна проводиться влажная уборка лестничных клеток до 3-го этажа (выше 3-го этажа – дважды в неделю).

Раз в месяц работники обязаны мыть перила, подоконники, оконные рамы, почтовые ящики и проводить влажную уборку от паутины стен, потолка, лифта. Дважды в год – мыть окна на этажах.