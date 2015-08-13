Киевская власть заявляет, что к 1 сентября полностью завершит реконструкцию детсада на Гарматной

Реконструкция детского сада № 383 на ул. Гарматной, 41 в Соломенском районе города – на «финишной прямой». 1 сентября полностью обновленное дошкольное учебное заведение будет готово принять 170 детей района.

Об этом во время инспекции реконструкции детсада заявил заместитель председателя КГГА Павел Рябикин.

«Еще полгода назад здесь стояли руины, территория была заброшенной. Около 20 лет сад не использовался по назначению. По инициативе городского председателя Виталия Кличко мы вернули помещения учреждения в собственность киевлян и начали масштабную реконструкцию. Мы не просто восстановили здание, а расширили его, построив 3-й этаж, провели полную замену инженерных сетей, установили энергосберегающие окна, утеплили фасад, обустроили территорию. Детсад будет обеспечен полным комплектом необходимой новой мебели и инвентаря и уже 1 сентября примет 9 групп детей», – сказал Павел Рябикин и отметил, что вместе с реконструкцией садика капитально отремонтированное асфальтовое покрытие вокруг заведения.

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Заместитель председателя КГГА добавил, что в этом году столичная власть нашла возможность профинансировать за счет бюджетных средств работы на 5-ти объектах социальной инфраструктуры: 2 детских садов, 2 школ и кинотеатра «Жовтень», которые будут завершены в этом году.

Стоит отметить, что в 2015 году на подготовку (в том числе на строительство, реконструкцию и ремонт зданий, приобретение оборудования) столичных учебных заведений к новому учебному году городские власти выделили около 500 млн грн.

Справка. Дошкольное учебное заведение № 383 в Соломенском районе Киева, возведено в 1963-64 годах. Двухэтажный детсад рассчитан на 120 мест и не эксплуатировался около 20 лет.

В 2014 году помещение заведения было возвращено в коммунальную собственность города. А в феврале 2015 года – начаты работы по реконструкции ДОУ № 383.

По состоянию на 13 августа этого года работы по реконструкции дошкольного учебного заведения завершены. Департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в г. Киеве выдал Декларацию о готовности объекта к эксплуатации.

В настоящее время идет чистовая уборка (мытье окон, полов и лестничных клеток), комплектация мебелью и инвентарем, завершается благоустройство и озеленение территории.