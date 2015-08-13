Власти Киева допустили повторные отключения холодной воды

Как заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, это возможно из-за проведения ремонтных работ на главном городском самотечном канализационном коллекторе.

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"Во время проведения ремонтных работ на главном городском коллекторе, мы были вынуждены ограничить давление воды и, действительно, возможно у нас еще будет необходимость это повторить", - сказал Петр Пантелеев.

Он также сообщил, что до нового года КГГА планирует запустить вторую ветку столичного коллектора. "До нового года нам необходимо сделать так, чтобы в случае возникновения аварийной ситуации на коллекторе у нас была возможность переключения на вторую ветку", - отметил Петр Пантелеев.

По его словам, для того, чтобы запустить первый пусковой комплекс второй ветки коллектора, по минимальным подсчетам, необходимо около 200 млн грн, из которых 40 млн грн – это собственные средства города и 159 млн грн в ближайшее время должно быть выделено из государственного бюджета.

По словам Петра Пантелеева, ремонтные работы на коллекторе будут проходить до октября 2015 года.

Кроме этого, он добавил, что в результате проведения гидравлических испытаний в столице начали массово выходить из строя трубопроводы. Ежегодно в Киеве необходимо менять 200 км теплосетей. По подсчетам КГГА, на полную замену и реконструкцию изношенных труб необходимо выделить 30 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 августа на главном городском самотечном канализационном коллекторе произошла крупная авария из-за наличия там старых ржавых труб. Вследствие этого жители Оболонского, Подольского и Шевченковского районов Киева почти двое суток оставались без воды.