"Политики вымогают деньги за прекращение атак на стройплощадку в Голосеевском районе", - владелец ГЕОСа

Об этом говорится в официальном заявлении владельца «ГЕОС» Максима Барбаша, видео которого было опубликовано сегодня на официальном сайте компании.

По словам Барбаша, компания «ГЕОС» в легальном порядке получила всю разрешительную документацию на строительство жилого дома в Голосеевском районе Киева. Несколько очередей жилищного комплекса уже построено и введено в эксплуатацию.

«Мы бесплатно предоставляем квартиры в новой секции жителям пятиэтажки, которая находится в непосредственной близости к строительству» - сообщил Барбаш.

По его словам никаких претензий столичной власти к компании «GEOS» относительно данного строительства не поступало.

Тем не менее, в последнее время на территорию, где проводятся строительные работы участились нападения вооруженных людей в камуфляжной форме и балаклавах, - говорится в заявлении.

Руководитель «ГЕОС» связывает атаки на стройплощадку с началом избирательной кампании в Киевсовет.

«Только за последние несколько месяцев офис компании «ГЕОС» посещали представители различных «комитетов спасения», «антисоюзов», а также некоторых политических партий, которым не хватает средств на выборы. Они в открытую озвучивают суммы, за которые готовы прекратить свою деятельность на стройплощадке» - сообщил Барбаш.

«Как руководитель и владелец строительной компании «ГЕОС», официально заявляю: мы действуем в правовом поле и не ведем переговоры с людьми, которые путем шантажа и насилия пытаются на нас заработать. Такие действия должны подпадать под уголовный кодекс и не могут быть оправданы никакими избирательными кампаниями» - заявил владелец «ГЕОС».

Максим Барбаш обраился к правоохранительным органам с призывом восстановить правопорядок, из-за отсутствия которого, по его мнению, существует угроза безопасности горожан.