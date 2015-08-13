"Политики вымогают деньги за прекращение атак на стройплощадку в Голосеевском районе", - владелец ГЕОСа

18:25, 13 августа 2015
Киев
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Актуально

Чтобы остановить скандал вокруг строительства жилого дома в Голосеевском районе столицы, у главы совета директоров строительной компании «ГЕОС» вымогают деньги. 

По словам Барабаша, никаких претензий столичной власти к компании

Об этом говорится в официальном заявлении владельца «ГЕОС» Максима Барбаша, видео которого было опубликовано сегодня на официальном сайте компании.  

По словам Барбаша,  компания «ГЕОС» в легальном порядке получила всю разрешительную документацию на строительство жилого дома в Голосеевском районе Киева.  Несколько очередей жилищного комплекса уже построено и введено в эксплуатацию.

«Мы бесплатно предоставляем квартиры в новой секции жителям пятиэтажки, которая находится в непосредственной близости к строительству» - сообщил Барбаш.

По его словам никаких претензий столичной власти к компании «GEOS» относительно данного строительства не поступало.

Тем не менее, в последнее время на территорию, где проводятся строительные работы  участились нападения вооруженных людей в камуфляжной форме и балаклавах, -  говорится в заявлении.

Руководитель «ГЕОС» связывает атаки на стройплощадку с началом избирательной кампании в Киевсовет.

«Только за последние несколько месяцев офис компании «ГЕОС»  посещали представители различных «комитетов спасения», «антисоюзов», а также некоторых политических партий, которым не хватает средств на выборы. Они в открытую озвучивают суммы, за которые готовы прекратить свою деятельность на стройплощадке» - сообщил Барбаш.

«Как руководитель и владелец строительной компании «ГЕОС», официально заявляю: мы действуем в правовом поле и не ведем переговоры с людьми, которые путем шантажа и насилия пытаются на нас заработать. Такие действия должны подпадать под уголовный кодекс и не могут быть оправданы никакими избирательными кампаниями» - заявил владелец «ГЕОС».

Максим Барбаш обраился к правоохранительным органам с призывом восстановить правопорядок, из-за отсутствия которого, по его мнению, существует угроза безопасности горожан.

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