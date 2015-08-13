СЭС не обнаружила лептоспироза на одном из столичных пляжей, на котором запретили купаться

СЭС по результатам экспертизы не выявила лептоспироза на пляже «Вербный» в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«После экспертизы отобранных проб поверхностных вод на пляже «Вербный», где купание временно ограничено в соответствии с письмом Главного управления Госсанэпидслужбы в г. Киеве в связи с риском заражения лептоспирозом, и проведением экспертизы грызунов, лептоспироз на пляже «Вербный» не обнаружен», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 августа СЭС временно закрыла 6 столичных пляжей из-за несоответствия санитарным нормативам.

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В частности, временный запрет введен на пляжах «Тельбин», «Радуга», «Венеция» и «Золотой» в Днепровском районе, а также «Пуща-Водица» и «Вербный» - в Оболонском. На последнем - в связи с возможным заражением лептоспирозом, отмечали тогда в КГГА.

В то же время, как и раньше, разрешено купаться на пляжах «Черторой», «Детский», «Молодежный», «Предмостная Слободка» и «Центральный».

В свою очередь Министерство здравоохранения предупреждало, что в Украине участились случаи заболевания лептоспирозом, и больше всего - в Хмельницкой, Сумской областях и в г. Киеве.

Справка. Лептоспироз - это острая инфекционная болезнь, вызываемая возбудителем из рода лептоспир. Заражение людей происходит через поврежденную кожу и слизистые оболочки при купании в водоемах со стоячей водой, при употреблении сырой воды из природных водоемов, молока и мяса зараженных животных.

Переносчиками лептоспир в природе являются грызуны (крысы, мыши), а также свиньи, реже - крупный скот и собаки.