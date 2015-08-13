Киевских водителей будет учить пилот "Формулы-1"

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" подписало с лидером офиса "Формула-1" в Украине французским пилотом, чемпионом мира по автогонкам Жереми Дюфуром договор об уроках по подготовке водителей наземного общественного транспорта, сообщила пресс-служба предприятия со ссылкой на директора "Киевпасстранса" Сергея Майзеля.

Согласно сообщению, договор будет выполнятся в рамках сотрудничества "Киевпасстранса" и Национально-политехнического университета (КПИ).

"КП "Киевпасстранс" заинтересовано в содействии развитию творчества инновационной молодежи для подготовки молодых специалистов нашего предприятия. Сотрудничество с Жереми рассматриваем как переход на новый уровень системы подготовки и тестирования водителей для обеспечения безаварийной работы наземного пассажирского транспорта с использованием его знаний и опыта безаварийного вождения транспортным средством", - отметил Майзель.

В свою очередь Дюфур отметил, что такие меры помогут повысить уровень украинского общественного транспорта до европейских норм.

"Эта инициатива позволит повышать водительскую культуру и драйверскую квалификацию киевских водителей общественного наземного транспорта, а также обеспечить новый профессиональный и европейский уровень безопасности пассажиров. Знание даже нескольких приемов гоночной езды поможет водителям в их жизненных рабочих ситуациях", - подчеркнул Дюфур.

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Как сообщал УНИАН, "Киевпасстранс" в І полугодии сократил чистый убыток на 12% - до 124,4 млн грн, а по итогам 2014 года увеличил чистый убыток почти в два раза - до 719 млн грн с 369 млн грн.