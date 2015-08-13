Столичная власть предусмотрела на ремонт киевских дорог более 130 миллионов гривень

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время видеоинтервью в пресс-центре «Сегодня Мультимедиа».

По словам мэра, в этом году в столичном бюджете на капитальный ремонт и реконструкцию дорог заложено 131 млн грн, а на содержание дорог – 264 млн, и сейчас ведутся активные работы по восстановлению покрытия на многих улицах.

«Уже ко Дню Независимости в Киеве закончат капитальный ремонт на улицах Братской, Западной, Тулузы на участке от Кольцевой дороги до бульвара Ромена Роллана, Сортировочной на участке от улицы Канальной до Клеманской, Вискозной от переулка Красногвардейского до дома №32, площади Победы, Святошинском и Ковельском путепроводах», – отметил Кличко.

Читайте такжеКличко: На замену и ремонт лифтов в Киеве выделили 60 миллионов гривень

Городской голова отметил, что до конца года автодоровцы закончат ремонт 500 межквартальных и междворовых проездов.

«Мы помним, что ранее дороги, где ездили чиновники, были хорошего качества, а междворовые проезды возле домов, которые построили 30-40 лет назад, находятся в ужасном состоянии. До сих пор их ремонт ни разу не проводился. Поэтому мы решили, что до конца года, кроме улиц, мы отремонтируем еще 500 междворовых и межквартальных проездов», – подчеркнул мэр.