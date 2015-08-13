В большинстве учебных заведений Киева продолжаются ремонты - КГГА

Киевская городская власть создала специальную карту ремонтних работ во всех учебных заведениях столицы.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время инспекции состояния подготовки учебных заведений Дарницкого района к новому учебному году.

"На сегодня ремонтные работы в столице продолжаются в 240 школах и 400 детсадах. С целью ознакомления каждого киевлянина с информацией, ремонтируется школа или детсад, который посещает его ребенок, мы создали специальную карту ремонтных работ в заведениях Киева", – отметила Анна Старостенко.

Благодаря этой карте можно отследить заведения, где выполняют работы, а также определить, какой именно ремонт осуществляют – крыши, фасада, замену окон или масштабную реконструкцию.

Читайте такжеКиев первым в Украине полностью перешел на электронные закупки - КГГА

Заместитель председателя КГГА также напомнила, что в столице уже функционирует образовательная карта Киева, которая дает возможность найти исчерпывающую информацию обо всех учебных заведениях столицы: "Информация о финансировании из бюджета города по отдельным статьям: заработная плата, коммунальные услуги, приобретение оснащения, а также средства, выделенные на ремонтные работы школ и детсадов. Мы обнародовали эти данные для того, чтобы избежать двойного финансирования одних и тех же работ по городу и родительскими комитетами".