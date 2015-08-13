В столице системы отопления 80% домов готовы к зиме - КГГА

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

"Мы держим под контролем, как коммунальщики ведут подготовку к зиме. Каждый руководитель ЖЭКа и чиновник районной администрации, который отвечает за подготовку района к отопительному сезону, должен обеспечить качественную и своевременную работу в этом направлении ... Подготовка к отопительному сезону идет системно и по графику", - утверждает Пантелеев.

При подготовке домов к зиме основной комплекс работ направляется на надлежащее техническое состояние конструкций, энергосбережение зданий, предотвращение потерь тепла, сказал он.

"Готовятся домовые системы централизованного отопления (ЦО), осуществляется их промывки, проводятся работы на системах водоснабжения, в частности, уже заменено неисправную систему горячего водоснабжения (ГВС) в 480 домах. Осуществлен ремонт и замена изоляции трубопроводов ГВС и ЦО в подвалах и на чердаках, техэтажах домов", - пояснил он.

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По словам заместителя председателя КГГА, готовятся к зимовке внешние теплосети.

"Уровень изношенности теплосетей Киева - более 60%. В этом году планируется заменить 40 км, но мы понимаем, что объемы модернизации сетей должны быть интенсивные, и город работает над тем, чтобы ускорить их обновление, в том числе привлекая инвесторов и международных партнеров", - подчеркнул он.