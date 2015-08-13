В Киеве патрульная полиция остановила кортеж Суркиса (фото, видео)

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Кортеж остановили полицейские Юрия Зозули, заместителя командира 3-го батальона патрульной полиции, который выписал штраф нардепу Мельничуку.

"Полицейские... вежливо общаются с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, с охраной. О том, чем все завершится - обязательно сообщим", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве патрульные полицейские 4-го батальона задержали народного депутата и бывшего командира "Айдара" Сергея Мельничука на белом Lexus RX 350. Как отметил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, Сергей Мельничук почему-то считал, что ему как члену парламента можно управлять чужим автомобилем без удостоверения водителя и техпаспорта, а только с удостоверением народного депутата.