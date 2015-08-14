В Киеве объявили штормовое предупреждение - ожидаются грозы и шквалы

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в Киеве в пятницу, 14 августа, на протяжении дня будут ожидаться грозы, а местами и шквальный ветер 15-20 метров в секунду.

Кроме этого, до конца недели в столице объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за высокой температуры воздуха.

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Это значит, что нельзя разводить костры даже в тех местах, где разрешено, потому что это может привести к необратимым последствиям.