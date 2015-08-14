В Киеве объявили штормовое предупреждение - ожидаются грозы и шквалы
10:26, 14 августа 2015Киев
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До конца недели в Киеве будет держаться штормовое предупреждение.
На протяжении дня будут ожидаться грозы / Facebook
По прогнозам Украинского гидрометцентра, в Киеве в пятницу, 14 августа, на протяжении дня будут ожидаться грозы, а местами и шквальный ветер 15-20 метров в секунду.
Кроме этого, до конца недели в столице объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за высокой температуры воздуха.
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Это значит, что нельзя разводить костры даже в тех местах, где разрешено, потому что это может привести к необратимым последствиям.
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