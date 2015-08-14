В Киеве объявили штормовое предупреждение - ожидаются грозы и шквалы

10:26, 14 августа 2015
Киев
1629

До конца недели в Киеве будет держаться штормовое предупреждение.

Facebook

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в Киеве в пятницу, 14 августа, на протяжении дня будут ожидаться грозы, а местами и шквальный ветер 15-20 метров в секунду.

Кроме этого, до конца недели в столице объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за высокой температуры воздуха.

Читайте такжеСильная жара в Украине начнет отступать 16 августа

Это значит, что нельзя разводить костры даже в тех местах, где разрешено, потому что это может привести к необратимым последствиям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter