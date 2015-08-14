В первой половине года Бессарабский рынок заработал почти 7 миллионов гривень

За 6 месяцев текущего года коммунальное предприятие «Бессарабский рынок» получило 1 млн 861 тыс. грн чистой прибыли. Тогда как за первое полугодие прошлого года этот показатель составлял всего 105 тыс. грн. Таким образом, убытки предприятия уменьшились до 25 тыс. грн, тогда как по итогам первой половины 2014 года они составили 1 млн 781 тыс. грн.

В целом чистый доход предприятия за январь-июнь 2015 года составляет 6 млн 959 тыс. грн.

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«Бессарабка» – своеобразная визитная карточка столицы, – комментирует директор Департамента промышленности и развития предпринимательства Максим Кузьменко. – И киевляне, и гости столицы видели, как на протяжении последних лет рынок падал, а выявленные по результатам аудита финансовые показатели лишь подтвердили это. Мы сменили руководство, убрали коррупционные схемы – и это сразу же отразилось на цифрах».

Как неоднократно отмечал мэр Киева Виталий Кличко, коммунальные предприятия должны работать максимально эффективно, ведь от этого зависит значительная доходная часть столичного бюджета. К тому же городской голова обязал коммунальщиков максимально улучшить качество предоставления услуг киевлянам и гостям города. Поэтому коммунальные предприятия имеют все возможности, чтобы сделать большой вклад в превращение украинской столицы в настоящий европейский город.

Сегодня Киев крайне нуждается в увеличении расходов на социальную сферу. Городу не хватает детских садов, школ, нового транспорта и автодорог. Например, в этом году бюджетных средств хватило на строительство 2 новых дошкольных и 2 общеобразовательных учебных заведений. В случае увеличения доходов городского бюджета мэр сможет инициировать выделение дополнительных средств на развитие социальных объектов Киева.