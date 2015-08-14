Почти 100 тысяч киевлян с июля утратили льготы на коммунальные услуги - КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента социальной политики КГГА, депутат Киевсовета Юрий Крикунов на брифинге.

«26 категорий льготников постановление не коснется, а 25 категорий попадут под действие нового порядка начисления льгот. Для этих 25 категорий, одной из самых больших из которых являются дети войны, льгота теперь будет начисляться в зависимости от уровня дохода на одного члена семьи, который зарегистрирован в данном помещении. Таким образом, если доход на одного члена семьи не превышает порог в 1 тыс. 710 грн, то этот льготник продолжает пользоваться льготами, которые были у него до того, как вступил в силу новый порядок. Если уровень получаемого дохода выше порога, то льгота применяться не будет», - пояснил Крикунов.

Читайте такжеЯценюк заявляет, что власти некоторых городов умышленно саботируют оформление субсидий

Он подчеркнул, что это не вопрос города - «решение было принято депутатами Верховной Рады, а правительство во исполнение этого решения приняло соответствующее постановление».

В Киеве, по данным КГГА, действие нового порядка применения льгот коснется ориентировочно 230 тыс. льготников и членов их семей.

«По нашим оценкам, ориентировочно 90 тыс. льготников продолжают пользоваться льготой, поскольку их уровень ниже 1710 грн. Примерно 95 тыс. потеряют право на пользование льготой и 45 тыс. (чаще всего это семьи, где есть работающие пенсионеры или где есть люди трудоспособного возраста, но мы не имеем их справок о доходах) – мы не можем четко сказать, что будет в этих 45 тыс. семей», - сказал руководитель профильного департамента КГГА.

Читайте такжеРазработчики проекта "Карточки киевлянина" объяснили разницу между ней и будущей ID-картой

Крикунов сообщил, что всем льготным категориям, которых касается новый порядок, районные управления социальной защиты населения разослали письма с сообщениями, в которых указывается, что льгота сохраняется, или сообщается, что льгота больше не применяется и что она отменена.

По его словам, платежки за июль уже сделаны с учетом нового порядка предоставления льгот.

«Те граждане, которые знают, что их уровень дохода ниже 1710 грн, но получили сообщение, что льгота отменена, должны обратиться в райуправление соцзащиты и доказать там, что их уровень ниже порога. В таком случае льгота будет возвращена», - отметил Крикунов.

В случае, если льготы не должно быть, добавил он, гражданам помогут оформить субсидию.

Крикунов сообщил, что киевская власть, чтобы поддержать малообеспеченных жителей столицы, решила помогать выплатами единовременной материальной помощи.

Согласно подсчетам КГГА, в среднем одна семья, один льготник, которые теперь лишены льготы, будет терять около 100 грн в месяц.

Городская власть предполагает осуществить в этом году 7 адресных разовых материальных выплат. Как отметил Крикунов, в том числе это выплаты по случаю Дня Независимости, которыми охватят 365 тыс. киевлян льготных категорий и выдадут им помощь в сумме от 100 до 350 грн.

«Это уже в этом году третья такая крупная выплата. Еще их будет по крайней мере две большие – к годовщине окончания Второй мировой войны и ко Дню людей преклонного возраста. И будут несколько меньшие выплаты ко Дню защитника Украины. Но по каждой из этих выплат каждый получатель будет получать от 100 и больше гривен. И таких выплат, повторюсь, за год будет семь», -подчеркнул он.

Общая сумма на эти выплаты, заложенная в бюджете города, по информации Крикунова, - 230 млн грн.