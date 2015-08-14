Почти 100 тысяч киевлян с июля утратили льготы на коммунальные услуги - КГГА
С июля почти 95 тисяч жителей Киева остались без льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, после введения нового порядка их начисления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента социальной политики КГГА, депутат Киевсовета Юрий Крикунов на брифинге.
«26 категорий льготников постановление не коснется, а 25 категорий попадут под действие нового порядка начисления льгот. Для этих 25 категорий, одной из самых больших из которых являются дети войны, льгота теперь будет начисляться в зависимости от уровня дохода на одного члена семьи, который зарегистрирован в данном помещении. Таким образом, если доход на одного члена семьи не превышает порог в 1 тыс. 710 грн, то этот льготник продолжает пользоваться льготами, которые были у него до того, как вступил в силу новый порядок. Если уровень получаемого дохода выше порога, то льгота применяться не будет», - пояснил Крикунов.
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Он подчеркнул, что это не вопрос города - «решение было принято депутатами Верховной Рады, а правительство во исполнение этого решения приняло соответствующее постановление».
В Киеве, по данным КГГА, действие нового порядка применения льгот коснется ориентировочно 230 тыс. льготников и членов их семей.
«По нашим оценкам, ориентировочно 90 тыс. льготников продолжают пользоваться льготой, поскольку их уровень ниже 1710 грн. Примерно 95 тыс. потеряют право на пользование льготой и 45 тыс. (чаще всего это семьи, где есть работающие пенсионеры или где есть люди трудоспособного возраста, но мы не имеем их справок о доходах) – мы не можем четко сказать, что будет в этих 45 тыс. семей», - сказал руководитель профильного департамента КГГА.
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Крикунов сообщил, что всем льготным категориям, которых касается новый порядок, районные управления социальной защиты населения разослали письма с сообщениями, в которых указывается, что льгота сохраняется, или сообщается, что льгота больше не применяется и что она отменена.
По его словам, платежки за июль уже сделаны с учетом нового порядка предоставления льгот.
«Те граждане, которые знают, что их уровень дохода ниже 1710 грн, но получили сообщение, что льгота отменена, должны обратиться в райуправление соцзащиты и доказать там, что их уровень ниже порога. В таком случае льгота будет возвращена», - отметил Крикунов.
В случае, если льготы не должно быть, добавил он, гражданам помогут оформить субсидию.
Крикунов сообщил, что киевская власть, чтобы поддержать малообеспеченных жителей столицы, решила помогать выплатами единовременной материальной помощи.
Согласно подсчетам КГГА, в среднем одна семья, один льготник, которые теперь лишены льготы, будет терять около 100 грн в месяц.
Городская власть предполагает осуществить в этом году 7 адресных разовых материальных выплат. Как отметил Крикунов, в том числе это выплаты по случаю Дня Независимости, которыми охватят 365 тыс. киевлян льготных категорий и выдадут им помощь в сумме от 100 до 350 грн.
«Это уже в этом году третья такая крупная выплата. Еще их будет по крайней мере две большие – к годовщине окончания Второй мировой войны и ко Дню людей преклонного возраста. И будут несколько меньшие выплаты ко Дню защитника Украины. Но по каждой из этих выплат каждый получатель будет получать от 100 и больше гривен. И таких выплат, повторюсь, за год будет семь», -подчеркнул он.
Общая сумма на эти выплаты, заложенная в бюджете города, по информации Крикунова, - 230 млн грн.