Аудиторы обнаружили в КГГА нарушений на сумму в полмиллиарда гривень

По результатам внутреннего аудита КГГА относительно финансовых нарушений правоохранители по двух уголовных процессах передали в суд обвинительные акты.

Об этом сообщил директор Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА Геннадий Плис.

Он напомнил, что за год – с июля 2014 до июня этого года – было выявлено финансовых нарушений на сумму 578 млн грн. При этом Плис отметил, что всего передано правоохранителям материалы 90 проверок, по 47 из которых возбуждены уголовные производства.

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«Обвинительные акты, которые переданы в суд, касаются завышения стоимости выполненных работ одним из коммунальных предприятий. Кроме того, по восьми уголовных производствах объявлено подозрение ответственным в правонарушении лицам. По трем уголовным производствах лица, причастные к правонарушения, объявлены в розыск», – подчеркнул директор Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко отметил, что все виновные в финансовых махинациях и злоупотреблениях должны предстать перед судом и отвечать по закону.

«Поэтому в очередной раз призываю правоохранителей более оперативно реагировать на все те материалы, которые мы передали. Следует прекратить практику, когда расследование дел о финансовых нарушениях откладывается в долгий ящик. Все те, кто причастен к хищению средств киевлян, не должны избежать наказания», – подчеркнул Виталий Кличко.