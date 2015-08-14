"Киевгаз" разъяснил, почему некоторые киевляне получили в августе по две платежки

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте ПАО «Киевгаз» разъяснении.

«Первая квитанция, поступившей абоненту в августе – расчет за потребленный газ за июль месяц от ГП «КиевГазЭнерджи», которое с июля месяца обслуживает абонентов и предоставляет ему услуги по газоснабжению. Вторая квитанция, которая может поступить абоненту – расчет за потребленный газ абонентом за период до июля месяца, что является фактической задолженностью абонента перед ПАО «Киевгаз», которая до июля месяца оказывало абонентам услуги по газоснабжению», - объясняют в компании.

Итак, уточняет «Киевгаз», первая квитанция (от ГП «КиевГазЭнерджи») – счет за потребленный газ в июле, вторая (от ПАО «Киевгаз») – задолженность абонента за период предоставления абоненту услуг компанией «Киевгаз» до июля месяца.

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Обращается внимание на то, что в этих квитанциях указаны разные банковские счета, по которым абонент должен оплатить потребленный газ.

«Абонент должен погасить существующую задолженность, указанную в квитанции. Если абонент погасил задолженность, которой не существует, зачисленные деньги останутся на лицевом счете абонента, и в дальнейшем могут быть использованы для оплаты», - также отмечается в разъяснении.

В «Киевгазе» также объясняют отсутствие субсидии: «Кабинетом министров Украины принят закон, согласно которому происходит пересмотр льготных категорий абонентов, которым должны начислять субсидию. В связи с этим на все коммунальные услуги за июль месяц субсидия не начисляется. В дальнейшем будет создан новый список льготников, которые будут иметь на нее право».

Кроме того, компания информирует, что в настоящее время регулируется вопрос о возобновлении возможности платить за газ в «Ощадбанке».

«Сейчас этот вопрос урегулирован, и в ближайшее время должен быть решен», - уверяют в «Киевгазе».

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Как сообщалось, ПАО «Киевгаз» разделилось на две компании: предприятие, которое осуществляет транспортировку природного газа, и дочернее предприятие «КиевГазЭнерджи», которое предоставляет услуги по газоснабжению потребителям.

Таким образом, с 1 июля услугу по газоснабжению потребителям предоставляет ГП «КиевГазЭнерджи».

Разделение функций поставки и распределения природного газа произошло в связи с законом «Об основах функционирования рынка природного газа».