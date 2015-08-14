Кличко предупредил глав районов, что до 1 сентября все учебные заведения должны быть готовы на 100%

На подготовку учреждений образования столицы к учебному году в 2015 году выделено более 510 млн. грн, что на 157% больше, чем в 2014 году.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время совещания по подготовке учебных заведений Киева к началу 2015-2016 учебного года.

"Очень важны инвестиции в наш город. И среди приоритетов - это инвестиции в детей, в их образование. Без таких инвестиций у страны нет будущего. Понимая насколько это важно, мы увеличили финансирование подготовки образовательных учреждений к учебному году на 157% - с 198 млн. к свыше 500 млн грн", - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что, несмотря на сложную финансовую ситуацию, городская власть находит возможность открывать новые детские сады и школы. "В ближайшее время откроем две новых школы и два детских сада. Эти учебные заведения отвечают всем современным требованиям. И на этом не останавливаемся, мы делаем все, чтобы образование имело приоритет", - сказал Виталий Кличко.

Мэр также отметил, что в столичную мэрию поступает много жалоб относительно переполненности детских садов. И дал поручение всем руководителям районов Киева осуществить мониторинг помещений детсадов, которые используются не по целевому назначению и вернуть городу здания детсадов. "Каждому главе района поручаю изучить ситуацию. Недопустимо, когда в детсадах коммунальной собственности находятся какие-то фирмы. Эти помещения должны использоваться исключительно по образовательно-воспитательным профилем", - подчеркнул мэр.

Киевский городской председатель также отметил, что поручил сохранить муниципальные надбавки преподавателям дошкольных и школьных учебных заведений.

Задолженности в сфере образования в городе Киеве в этом году нет.

Виталий Кличко также сделал замечания главам районов, которые не полностью освоили средства на подготовку учебных заведений к новому учебному году, в частности на замену окон, закупку парт и компьютерной техники.

"К 1 сентября все учебные заведения Киева должны быть готовы на 100%. Прошу обратить внимание и исправить ситуацию в течение ближайших двух недель. Ни меня, ни родителей не интересует, почему у вас не получилось провести тендеры. Окна нужно менять не тогда, когда идет обучение, а летом. Деньги у вас есть, вам осталось их освоить. Если не будет исправлена ситуация - будем поднимать кадровые вопросы", - подчеркнул мэр Киева.