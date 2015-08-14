Полицейские показали видео задержания похитителей мужчины в Киеве (фото, видео)

По данным полиции Киева, неизвестные в балаклавах на Московской площади бросили мужчину в багажник авто без номеров и поехали в сторону ВДНХ.

Сообщается, что злоумышленники хотели оторваться от полицейских, поэтому ехали второстепенными улицами.

"Во время преследования беглецы выбросили из окна иномарки предмет, похожий на пистолет в разобранном состоянии, и патроны к нему. Поскольку воры не знали города, то в конце заехали в глухой двор одного из жилых домов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве неизвестные в балаклавах похитили прохожего

Впоследствии воры выскочили из машины и хотели убежать, но сотрудники уголовного розыска совместно с полицией их задержали.

Также правоохранители отметили, что во время осмотра иномарки похитителей было обнаружено помповое ружье и около 50 патронов к нему.