Полицейские показали видео задержания похитителей мужчины в Киеве (фото, видео)
В столице с погоней задержали трех воров, которые пытались похитить человека.
По данным полиции Киева, неизвестные в балаклавах на Московской площади бросили мужчину в багажник авто без номеров и поехали в сторону ВДНХ.
Сообщается, что злоумышленники хотели оторваться от полицейских, поэтому ехали второстепенными улицами.
"Во время преследования беглецы выбросили из окна иномарки предмет, похожий на пистолет в разобранном состоянии, и патроны к нему. Поскольку воры не знали города, то в конце заехали в глухой двор одного из жилых домов", - говорится в сообщении.
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Впоследствии воры выскочили из машины и хотели убежать, но сотрудники уголовного розыска совместно с полицией их задержали.
Также правоохранители отметили, что во время осмотра иномарки похитителей было обнаружено помповое ружье и около 50 патронов к нему.