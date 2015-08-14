КГГА: В разрешении конфликта с застройкой на Голосеевском проспекте наметился компромисс

Киевский городской голова Виталий Кличко вместе с заместителем председателя КГГА Павлом Рябикиным и директором Департамента градостроительства и архитектуры Сергеем Целовальником провели встречу с жителями домов на проспекте Голосеевском 46/1 и 46А, а также представителями компании-застройщика, на которой достигли предварительных договоренностей для разрешения конфликта.

В частности, Виталий Кличко обратился к застройщику с просьбой рассмотреть возможность переселить жильцов обоих домов в новостройки на Голосеевском проспекте или предоставить возможность переехать в квартиры, которые застройщик возводит в других районах города, и снести аварийные дома.

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Для этого, подчеркнул мэр, инициативная группа должна заручиться поддержкой всех без исключения жителей. Также были рассмотрены варианты сооружения в квартале детского сада и школы.

В комментарии журналистам Виталий Кличко отметил, что главной целью встречи было определение точек соприкосновения между сторонами конфликта.

«Мы ищем компромисс между людьми, которые уже купили квартиры, обществом и застройщиком. Сегодня была конструктивная встреча, мы нашли ключевые моменты для компромисса. Надеюсь, что в ближайшие дни мы подпишем меморандум, где, с одной стороны, будут предложения и гарантии от застройщика, гарантии от городской администрации, а с другой – условия, что будут удовлетворять жителей, которых переселят», – подчеркнул глава КГГА.

Стороны продолжат обсуждение на следующей неделе в формате рабочей группы.