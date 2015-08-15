В Киеве сегодня могут перекрыть три станции метро
09:28, 15 августа 2015Киев
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В субботу, 15 августа, вечером в Киеве могут ограничить вход и выход пассажиров на станциях метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Ограничения будут зависеть от пассажиропотока / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"Такие действия связаны с проведением в этот день футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Карпаты" (Львов). Ограничения будут зависеть от пассажиропотока и будут введены после окончания матча. Также, в случае необходимости, будут задействованы дополнительные резервные составы вагонов", – говорится в сообщении метрополитена.
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Напомним, ранее прес-служба ведомства сообщала, что киевскому метрополитену удалось вдвое сократить убыточность. Чистый доход столичной подземки за 6 месяцев 2015 года составляет 609,9 млн грн.
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