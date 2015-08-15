В Киеве сегодня могут перекрыть три станции метро

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Такие действия связаны с проведением в этот день футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Карпаты" (Львов). Ограничения будут зависеть от пассажиропотока и будут введены после окончания матча. Также, в случае необходимости, будут задействованы дополнительные резервные составы вагонов", – говорится в сообщении метрополитена.

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Напомним, ранее прес-служба ведомства сообщала, что киевскому метрополитену удалось вдвое сократить убыточность. Чистый доход столичной подземки за 6 месяцев 2015 года составляет 609,9 млн грн.