Завтра в Киеве будут репетировать парад ко Дню Независимости

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Киевпасстранс».

«В связи с репетицией парада к 24-й годовщине Независимости Украины и Дню Государственного Флага Украины, руководствуясь указом Президента Украины от 24 июня 2015 года №360 «О праздновании 24-й годовщины независимости Украины», 16 августа с 10:00 до 16:00 будет частично ограничено движение транспорта во время нанесения разметки построения парадных расчетов на улице Крещатик на участке от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади», - отмечается в сообщении.

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