Активисты раскритиковали возможное новое отключение холодной воды в Киеве

Киевская городская государственная администрация не исключает повторного отключения холодной воды в столице из-за проведения ремонтных работ на главном городском самотечном канализационном коллекторе.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил о возможном повторном отключении холодной воды в некоторых районах столицы. Чиновник объяснил, что ремонтные работы на городском коллекторе будут длиться до октября, поэтому жителей города, возможно, снова оставят без холодной воды.

«Мы видели, во что превратились отключения воды 6-8 августа, когда без холодного водоснабжения остались некоторые дома Оболонского, Подольского и Шевченковского района. Это больше было похоже на издевательство – без предварительного уведомления в кранах киевлян стала пропадать холодная вода. Люди вынуждены были выстраиваться в огромные очереди у бюветов, чтобы набрать несколько литров воды хотя бы попить. И все это происходило, когда столбик термометра показывал 35 градусов жары! Пенсионеры теряли сознание в этих очередях! Власти не организовали никакого подвоза питьевой воды, не дали людям набрать ее хотя бы в кастрюли и тазики, просто взяли и вырубили водоснабжение. Подобное наплевательское отношение к людям мы наблюдаем во многих социальных сферах города», - говорит один из лидеров общественного движения «Рух за реформы» Георгий Нагорный.