Столичная власть вернула землю, предназначенную для строительства детсада в Голосеевском районе

Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко.

«Прекратить Национальному банку Украины право постоянного пользования земельным участком площадью 1,2773 га по улице Академика Вильямса, 10 в Голосеевском районе Киева. Земельный участок отнести к землям запаса жилищной и общественной застройки и передать ее по акту приема-передачи в коммунальную собственность территориальной общины города Киева», – говорится в распоряжении.

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Как отмечается, в проекте застройки 3-го микрорайона жилого массива «Теремки Голосеевского района было предусмотрено дошкольное учебное заведение на 240 мест на участке площадью около 1,3 га на ул. Академика Вильямса, 10. Проект был согласован в 2007 году на заседании градостроительного совета Киевглавархитектуры, получено положительное заключение комплексной государственной экспертизы и разрешение на выполнение строительных работ.

Однако в 2009 году этот земельный участок по решению Киевского городского совета был предоставлен в постоянное пользование Национальному банку Украины для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов со встроенными помещениями и подземным паркингом. Такое решение сразу вызвало возмущение жителей района.

С 2009 до 2015 год на указанном земельном участке не проводилось никаких работ, а участок превратился в свалку. В 2014 году жители собственными силами провели субботник по уборке участка и вывезли мусор.

Потребность данного микрорайона в дошкольных учреждениях образования уже достигает более 500 мест. Поэтому существует настоятельная потребность в строительстве запланированного дошкольного образовательного учреждения на 240 мест.

«Мы столкнулись с катастрофической нехваткой мест в детских садах столицы и переполненностью дошкольных учреждений. И ищем разные пути решения этого вопроса: восстанавливаем неработающие детские сады, освобождаем их помещения от аренды и возвращаем в коммунальную собственность, и даже в нынешней сложной экономической ситуации строим новые учреждения. Уже в ближайшее время два новых современных детсада распахнут свои двери для маленьких киевлян. На днях на совещании по подготовке учебных заведений к новому учебному году я дал поручение всем руководителям районов Киева осуществить мониторинг помещений детсадов, которые используются не по целевому назначению, и вернуть городу здания детсадов. А возврат земельного участка в Голосеевском районе – это еще один шаг на пути обеспечения киевлян достаточным количеством детсадов», – отметил Кличко.