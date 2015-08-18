Кличко в Пекине пригласил китайских инвесторов приобщиться к развитию инфраструктуры Киева

Речь шла об углублении сотрудничества между городами-побратимами, привлечении в Киев и Украину китайских инвестиций и высоких технологий.

"Все понимают, что будущее - за технологиями. От управления городом и развития различных отраслей, до бытового уровня и комфорта жизни, - отметил Кличко. - Мы начали внедрять технологическое управление украинской столицей - систему Smart city. И будем ее разветвлять на все сферы жизнедеятельности города. На это тоже нужны инвестиции - и технологиями, и средствами. Киев как никогда привлекателен для вложения денег. В разные сферы - от бизнеса к инфраструктурным проектам. И гарантом прозрачности и привлекательности работы для каждого инвестора выступаю лично я", - подчеркнул мэр.

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Он заявил об особой заинтересованности Киева в инвестициях в развитие инфраструктуры украинской столицы. В частности, в проекты, которые требуют значительных капиталовложений, - достройку Подольского мостового перехода, строительство метро, транспортных развязок.

Кличко поздравил мэра Пекина с тем, что здесь состоится зимняя Олимпиада-2022 и отметил высокий уровень Олимпиады-2008, которая стала одной из лучших за всю историю проведения Олимпиад.

Ванг Аншунг подчеркнул, что Пекин заинтересован в сотрудничестве с Киевом в различных сферах и настроен его развивать.

Также в Пекине в эти дни продолжается Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором будут выбирать президента организации. Среди кандидатов-фаворитов украинец Сергей Бубка. Его единственным конкурентом является британец Себастьян Коэ.

"Как вице-президент Национального Олимпийского комитета Украины я поддерживаю президента НОК Сергея Бубку на выборах президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций, - отметил Кличко в комментарии журналистам в Пекине. - Бубка - всемирно известный спортсмен и успешный менеджер. И то, что он вошел в состав фаворитов на президентство в ассоциации, свидетельствует об авторитете и большом потенциале Сергея. Я надеюсь, он победит в честной борьбе. Как и другой украинец в поединке с британцем через два месяца", - сказал Кличко, имея в виду своего брата Владимира, который в октябре будет защищать свои чемпионские титулы в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.