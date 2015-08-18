В Киеве "Альфа" задержала 5 россиян, причастных к международной террористической организации (фото)

Как сообщает пресс-центр СБУ, один из них находится в розыске по линии Интерпола. В прошлом году он был задержан сотрудниками одной из европейских стран, но сбежал из-под стражи, совершив нападение на охранников.

Как отмечается, у злоумышленников изъяты пистолеты, патроны и боевую гранату.

"В арендованной ими квартире сотрудники СБУ обнаружили схемы самодельных взрывных устройств и компоненты к ним – таймер, микроэлементы, микросхемы, источники питания. Проверяется возможная причастность этих лиц к подготовке террористических актов в Киеве", - говорится в сообщении.

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Так, в отношении задержанных граждан РФ начато уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, им объявлено подозрение о совершении преступления. Суд избрал для них меру пресечения – содержание под стражей.