Столичная власть ко Дню Независимости предоставит малообеспеченным киевлянам разовую материальную помощь

В целом из местного бюджета малообеспеченным жителям Киева будет выплачено 40 млн грн.

По словам мэра столицы, сегодня, когда государство вынуждено ограничивать льготы для населения, власти Киева сосредоточены на социальной защите жителей города.

«Сегодня мы работаем над восстановлением нашей экономики, развитием города и находим возможности поддержать население столицы. Это и сохранение льгот на проезд и продажу социального хлеба и лекарств по низким ценам. Защита и поддержка людей - обязанность власти, независимо от политической и финансовой ситуации», - отметил Виталий Кличко.

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Мэр Киева подчеркнул, что власть пытается прежде всего оказать необходимую поддержку малообеспеченным киевлянам, которым в условиях значительного повышения цен на продукты и услуги приходится очень трудно.

«Есть люди, которые в силу независимых от них обстоятельств, не могут обеспечивать себя в полной мере. Кто-то потерял кормильца, кто-то инвалид с детства, а у кого мизерная пенсия не позволяет купить даже самое необходимое. Я понимаю, что выделенные нами суммы очень малы, но надеюсь, они хоть немного облегчат финансовую нагрузку социально-незащищенных киевлян», - отметил Виталий Кличко.

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В частности, ко Дню Независимости по 350 грн будет выплачено семьям погибших участников АТО и родным героев Небесной сотни. По 250 грн получат дети-сироты, по 150 грн - киевляне-инвалиды детства и дети-инвалиды.

Разовая выплата неработающим столичным пенсионерам, пенсия которых не превышает 1900 грн, составит 100 грн.

Среди других категорий малообеспеченных киевлян, которым также будет оказана материальная помощь: киевляне, которые пострадали во время Революции Достоинства, участники АТО, жертвы политических репрессий, инвалиды I группы, размер пенсии которых не превышает величины 2-х прожиточных минимумов и другие категории.

Деньги будут перечислены на карточку.

Как сообщал УНИАН, с июля почти 95 тысяч жителей Киева остались без льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг после введения нового порядка их начисления.