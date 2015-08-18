В Киеве городская электричка до 21 августа будет курсировать по измененному графику

В Киеве городская электричка до 21 августа в связи с проведением ремонтных работ будет курсировать по измененному графику.

Как информируют в коммунальном предприятии "Киевпасстранс", с 19 до 21 августа продлено курсирование электропоездов городской электрички по маршрутам: "Дарница – Киев-Петровка – Дарница" и "Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница".

Эти изменения связаны с незаконченными работами предприятия "Юго-Западная железная дорога" по замене железнодорожного путепровода на перегоне ст. Борщаговка – ст. Киев-Петровка.

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Как сообщал УНИАН, по информации "Киевпасстранса", ранее ремонтные работы планировалось завершить до 19 августа.