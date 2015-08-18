К 1 сентября в Днепровском районе столицы откроется школа-долгострой №128 - КГГА

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время инспекции состояния подготовки учебных заведений Днепровского района к новому учебному году.

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"Мы смогли восстановить доверие киевлян, ведь еще в марте, когда нужно было освободить помещение для проведения ремонтных работ, родительская община сомневалась в том, что их дети смогут вернуться сюда уже с началом нового учебного года. Некоторые родители даже предполагали, что школа будет продана или станет частной. Мы уверяем, что это заведение есть и будет городским, его реконструкция осуществлялась за счет городского бюджета, и сегодня учебное заведение полностью готово к учебному году", – сказала Старостенко.

По ее словам, школа № 128 была построена в 1957 году и нуждалась в капитальном ремонте. Кроме того, еще в 2008 году началось строительство нового корпуса, который стал долгостроем более чем на 7 лет.

"Мы выделили 140 млн грн, чтобы пристроить дополнительное крыло и полностью реконструировать старое здание заведения. Это позволило увеличить мощность школы – 1 сентября она распахнет свои двери для тысячи школьников", – сообщила заместитель председателя КГГА.

Старостенко также добавила, что новое заведение приспособлено для обучения детей с особыми потребностями – входы в учебное заведение оборудованы пандусом, а в помещении будут работать лифты.

Кроме того, школа № 128 построена по последнему слову науки и техники – здесь будет работать бассейн, две больших спортивных зала, современные лаборатории по физике и химии, метеолаборатория, современный стадион с беговыми дорожками, а также площадка для изучения правил дорожного движения.