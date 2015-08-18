Земельный участок стоимостью 700 тысяч вернули в собственность киевлян
Хозяйственный суд города Киева поддержал позицию столичной прокуратуры и обязал частное общество вернуть столичной общине земельный участок на улице Овруцкой стоимостью свыше 700 тыс. гривен.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, указанную землю площадью 0,2 га Киевсовет в 2005 году передал в аренду частной структуре для строительства, эксплуатации и обслуживания жилищно-офисного здания с социальной сферой. Однако выяснилось, что вопреки условиям договора строительство на участке так и не было начато.
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Кроме того, срок действия договора истек еще в 2012 году, однако общество до сих пор продолжает пользоваться землей.
Поскольку невыполнение обществом требований земельного законодательства и условий договора аренды нарушает интересы территориальной громады, прокурор обратился в суд с требованием вернуть земельный участок, приведя его в надлежащее состояние.
Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме, подчеркивается в сообщении.