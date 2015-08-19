Посольство Германии отреагировало на возможную причастность своего сотрудника к конфликту с полицией в Киеве (видео)

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"На данный момент Посольство Германии не может подтвердить этот инцидент, мы проверяем факты. В целом же сотрудницы и сотрудники Посольства Германии обязаны соблюдать правила принимающей страны. К этому принадлежит, конечно, и соблюдение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве патрульная полиция обнаружила заминированный Lexus

Стоит отметить, что ранее в сети появилось видео, на котором нетрезвый дипломат вступает в конфликт с патрульными, кричит на них и размахивает руками.

Это произошло в районе столичного Бессарабского рынка.

На видео видно, как толпа обступила черный Volvo с номерами DP006017 и не давала проехать. В свою очередь двое полицейских стали перед капотом авто и пытались заблокировать выезд транспортного средства с якобы пьяным немецким дипломатом за рулем, как рассказывают очевидцы.

На просьбу полицейских заглушить мотор, выйти из авто и предоставить документы мужчина реагировал агрессивно, кричал и махал руками, затем нажал педаль газа и начал наезжать на полицейских и двух свидетелей.

После ударов по капоту мужчина остановился, выбежал из машины и в агрессивной форме начал говорить про свои права, неприкосновенность и что никто не имеет права его снимать (при этом выбил телефон из рук очевидца).

После словесной перепалки с полицейскими (на английском языке) мужчина сел за руль и был отпущен полицейскими.