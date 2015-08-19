В Киеве трех уклонистов от мобилизации привлекли к уголовной ответственности

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры со ссылкой на заместителя прокурора города Анатолия Коржа.

По его словам, органами прокуратуры столицы предъявлено 6 подозрений в уклонении от призыва по мобилизации. Еще свыше 600 человек привлечены к административной ответственности военными комиссарами, сказал Корж.

Он отметил, что мужчины прошли военно-медицинскую комиссию и были признаны годными для службы. Достоверно зная об обязанности явиться в призывной пункт, военнообязанные мужчины уклонились от прибытия.

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«Способы уклонения от срочной воинской службы или от призыва по мобилизации могут быть разными: подделка документов о болезни, выезд с места постоянного жительства, умышленное нанесение себе телесных повреждений и другие. Но нужно помнить, что за такие действия наступает уголовная ответственность – от 3 до 5 лет лишения свободы (ст. 336 УК Украины)», - подчеркнул Корж.

По его словам, военные комиссары направляют в органы милиции сообщения о лицах, которые уклоняются от призыва по мобилизации.

«В основном такая информация содержится в представлении, к которому прилагаются материалы личного дела военнообязанного и другие документы. Эти данные являются основанием для открытия уголовного производства и начала следствия», - сообщил заместитель прокурора Киева.

Корж также сообщил, что сейчас органами прокуратуры Киева организованы проверки законности результатов военно-медицинских комиссий, предоставления отсрочек от призыва по мобилизации, отказа от передачи транспортных средств на потребности Вооруженных сил.