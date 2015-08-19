В центре Киева 23-24 августа перекроют движение транспорта и пешеходов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Так, 20 и 22 августа с 19:00 до 23:00 перекроют движение во время тренировок парадных расчетов на ул. Крещатик на участке от бульвара Тараса Шевченко до Европейской площади.

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23 и 24 августа перекроют движение всех видов транспорта и пешеходов возле мест проведения праздничных мероприятий, а именно: на ул. Институтской (от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной), аллее Героев Небесной Сотни, ул. Ольгинской, ул. Архитектора Городецкого, аллее Героев Крут, ул. Суворова (от ул. Левандовской до площади Славы), проулке Батышева (от прулка Январского до площади Славы), площади Славы, ул. Лаврской (от площади Славы до прулка Лаврского), ул. Владимирской (от ул. Рейтарской до ул. Большой Житомирской), прулке Рыльского, Владимирском проездк, ул. Аллы Тарасовой, ул. Малой Житомирской (от прулка Михайловского до ул. Владимирской), ул. Трехсвятительской (от вул. Костельной до Европейской площади), ул. Михайловской (от ул. Костельной до ул. Крещатик), ул. Прорезной (от ул. Бориса Гринченко до ул. Крещатик), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого), бульваре Тараса Шевченко (от ул. Леонтовича до ул. Терещенковской), ул. Терещенковской (от ул. Льва Толстого до ул. Тараса Шевченко).

Также 24 августа с 06:00 до 22:00 перекроют движение по ул. Крещатик на участке от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА внесет соответствующие изменения в работу маршрутов городского наземного пассажирского транспорта, отмечается в сообщении.