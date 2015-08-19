В центре Киева из-за пожара ограничено движение транспорта

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпастранс».

В пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Киеве УНИАН сообщили, что пожар в настоящее время ликвидирован. Горел жилой дом на ул. Софиевской, 16/16. Пожар возник в квартире на втором этаже. Спасателям пришлось эвакуировать людей

Читайте такжеВ Киеве городская электричка до 21 августа будет курсировать по измененному графику

Сигнал о пожаре поступил в 09.09, а потушили его в 10.02. Погибших нет. Спасателям удалось спасти 3 человека, которые на момент пожара были в опасной зоне, проинформировали в ГУ ГСЧС.

На месте пожара работало около 35 спасателей и 8 спецавтомобилей.