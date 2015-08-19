В центре Киева из-за пожара ограничено движение транспорта
11:37, 19 августа 2015Киев
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В Киеве из-за пожара на вул. Софийской троллейбусы маршрутов № 6, 16, 18 курсируют в направлении центра только к ст. м. «Лукьяновская».
Спасатели тушили пожар в центре Киева / фото kharkiv.mns.gov.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпастранс».
В пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Киеве УНИАН сообщили, что пожар в настоящее время ликвидирован. Горел жилой дом на ул. Софиевской, 16/16. Пожар возник в квартире на втором этаже. Спасателям пришлось эвакуировать людей
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Сигнал о пожаре поступил в 09.09, а потушили его в 10.02. Погибших нет. Спасателям удалось спасти 3 человека, которые на момент пожара были в опасной зоне, проинформировали в ГУ ГСЧС.
На месте пожара работало около 35 спасателей и 8 спецавтомобилей.
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