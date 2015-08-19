Вагоны столичного фуникулера хотят раскрасить в цвета дня и ночи (фото)

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, над проектом работает известный стрит-художник Александр Корбан, автор известного мурала на ул. Антоновича, 48.

Новое графическое оформление вагонов должно подчеркнуть особенность этого вида транспорта.

В КГГА напоминают, что в течение июля-августа на фуникулере продолжаются капитальные ремонтные работы отдельных узлов (колес, тормозов, тягового привода, управления, связи и сигнализации).

Последняя реконструкция фуникулера проводилась в 1983-1984 годах. Тогда была выполнена реконструкция нижней и верхней станций и изготовлены новые вагоны, которые в течение 30 лет меняли свой внешний вид и были окрашены в различных соотношениях белого, синего и голубого цветов. Особый дизайн фуникулер имел в 2012 году. Это было связано с чемпионатом Европы по футболу «Евро-2012».

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Вместе с тем отмечается, что ежегодно на фуникулере, согласно Правилам содержания наклонных рельсо-канатных подъемников, проводятся регламентные, ремонтные и испытательные работы, результаты которых принимают специалисты инспекции Госнадзора за охраной труда Украины

Как сообщал УНИАН, Киевский фуникулер приостановил работу для проведения капитального ремонта отдельных узлов 20 июля. Работы продлятся до 21 августа.