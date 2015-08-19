Почти 7 тысяч киевских детей отдохнули за счет городского бюджета

В течение этого лета на оздоровление и отдых столичных детей из городского бюджета выделили 27 млн грн, благодаря чему городу удалось оздоровить около 7 тысяч маленьких киевлян.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время визита к культурно-оздоровительного центра «Пролисок» в Киевской области, где в течение лета отдохнули почти 700 детей из столицы.

«Сегодня отдых и оздоровление детей является приоритетом гуманитарной политики горадминистрации, мэр Киева Виталий Кличко лично держит ситуацию на контроле и внимательно следит за кампанией летнего отдыха малышей. Речь идет, прежде всего, о тех детей, родители которых, к сожалению, не могут за свой счет организовать их отдых, а также детей льготных категорий», – рассказала заместитель председателя КГГА.

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Особое внимание, по словам Анны Старостенко, уделяется и детям переселенцев и детям участников АТО: «В частности, летом этого года киевская власть дополнительно выделила 2 млн грн на отдых детей киевлян-участников АТО. Благодаря этому недавно почти 350 детей уже отправились на отдых в Херсонской области. Также дети этой категории бесплатно отдыхают и в КОЦ «Пролисок»: среди 332 детей, которые там отдыхают, 258 детей льготных категорий, 50 детей, состоящих на учете в городских социальных службах, а также 24 ребенка участников АТО».

Заместитель председателя КГГА также добавила, что в этом году городская власть нашла средства, чтобы оздоровить в «Пролиске» 40 ВИЧ-положительных детей.

«Киев на сегодня является единственным городом в Украине, который выделяет средства на оздоровление и отдых ВИЧ-положительных детей. Мы этим гордимся и будем в дальнейшем обеспечивать их отдых. Ведь такие дети имеют право на абсолютно нормальную жизнь, интересный отдых и оздоровление», – подчеркнула Анна Старостенко.